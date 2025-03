Quarta-Feira de Cinzas vai ser de calor intenso; veja a previsão do tempo As temperaturas elevadas vão continuar nesta Quarta-feira de Cinzas, 5, no Sul do Brasil e em parte do Sudeste. No entanto, as condições... Revista Oeste|Do R7 05/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 06h45 ) twitter

Apesar do calor, há previsão de chuvas isoladas em diversas regiões | Foto: Divulgação/Meteored

As temperaturas elevadas vão continuar nesta Quarta-feira de Cinzas, 5, no Sul do Brasil e em parte do Sudeste. No entanto, as condições meteorológicas indicam um aumento nas chances de chuva, especialmente no Paraná e em regiões pontuais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É o que mostra a previsão do tempo elaborada pelo site especializado Meteored.

