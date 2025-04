Quase 4 mil minas estão abandonadas no Brasil, mostra estudo Quase 4 mil áreas de mineração com registros ativos no país apresentam indícios de abandono, segundo um estudo do Instituto Escolhas... Revista Oeste|Do R7 13/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 13/04/2025 - 16h45 ) twitter

Mineração de carvão em Renânia, Alemanha

Quase 4 mil áreas de mineração com registros ativos no país apresentam indícios de abandono, segundo um estudo do Instituto Escolhas. Ao todo, há mais de 35 mil áreas de mineração brasileiras.

