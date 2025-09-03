Queda de temperatura e tempestade colocam Rio Grande do Sul em alerta O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agriculturae Pecuária (Mapa), emitiu dois alertas laranjas... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h18 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu dois alertas laranjas para o Rio Grande do Sul. O Inmet alertou o Estado devido ao perigo ocasionado pela queda de temperatura e pelo risco de tempestades.

Para mais informações e detalhes sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

