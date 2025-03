Queimadas: em fevereiro, Brasil registra 1,8 mil focos de incêndio

Revista Oeste |Do R7

Em fevereiro de 2025, o Brasil registrou 1,8 mil focos de incêndio, conforme os dados divulgados pelo sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Cerrado foi o bioma mais afetada pelas queimadas, com 634 focos, o que representou 34,9% do total.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender a gravidade da situação e os impactos ambientais.

