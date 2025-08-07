Queimadas impulsionam destruição da Amazônia e expõem ineficiência política Apesar de o governo federal tentar obter ganhos políticos com a queda nos alertas de desmatamento no Cerrado, a realidade é outra....

Apesar de o governo federal tentar obter ganhos políticos com a queda nos alertas de desmatamento no Cerrado, a realidade é outra. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam para um avanço preocupante das queimadas, principalmente na Amazônia.

