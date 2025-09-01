Logo R7.com
Quem era o cantor sertanejo assassinado a tiros em casa em Mato Grosso do Sul

O traficante e cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado a tiros em sua própria residência localizada em Campo Grande...

Revista Oeste|Do R7

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga homicídio | Foto: Divulgação/PCMS Revista Oeste - Brasil

O traficante e cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado a tiros em sua própria residência localizada em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na manhã do último sábado, 30. Ele foi atingido por oito disparos dentro de casa, localizada no bairro Santa Emília, enquanto cumpria pena em regime domiciliar monitorado por tornozeleira eletrônica, devido a uma condenação por tráfico de drogas.

