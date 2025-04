Quinta-feira vai ser marcada por tempestades e alertas em 22 Estados

Revista Oeste |Do R7

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira, 10, alertas amarelo e laranja para 22 Estados brasileiros por causa da formação de um sistema de baixa pressão no litoral, o que gera um corredor de umidade. Esse fenômeno é responsável pelo aumento do risco de chuvas intensas e tempestades, conforme informou a Meteored.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as tempestades e alertas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: