Rapper Oruam é preso em flagrante no Rio de Janeiro

O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na mansão do cantor, no Joá, na zona oeste da cidade, local em que encontrou o traficante e foragido da Justiça Yuri Pereira Gonçalves.

