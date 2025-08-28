Receita Federal identifica R$ 30 bilhões em pelo menos 40 fundos usados pelo PCC
A Receita Federal identificou pelo menos 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões controlados por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os recursos eram operados por infiltrados na Faria Lima, em São Paulo, com a função de ocultar patrimônio por meio de estruturas sofisticadas no mercado financeiro.
