Receita Federal identifica R$ 30 bilhões em pelo menos 40 fundos usados pelo PCC

A Receita Federal identificou pelo menos 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões controlados por integrantes do...

Revista Oeste|Do R7

A Receita Federal identificou pelo menos 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões controlados por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os recursos eram operados por infiltrados na Faria Lima, em São Paulo, com a função de ocultar patrimônio por meio de estruturas sofisticadas no mercado financeiro.

