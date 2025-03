Recomendação do Ministério Público para aborto até o 9º mês de gravidez está suspensa Está suspensa uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que determinava à Secretaria de Saúde...

Está suspensa uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que determinava à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a regularização do aborto acima de 22 semanas. A decisão, unânime, é das 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPDFT, órgão interno responsável pela revisão das recomendações.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: