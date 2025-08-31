Refit é suspeita de centralizar esquema no setor de combustíveis
Diante da cassação das licenças da formuladora Copape e da distribuidora Aster pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), em julho de...
Diante da cassação das licenças da formuladora Copape e da distribuidora Aster pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), em julho de 2024, a Rodopetro, integrante do grupo Refit, assumiu papel central na distribuição de combustíveis, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP). O órgão aponta que o grupo liderado por Ricardo Magro teria assumido as operações antes comandadas pelas empresas ligadas a Mohamad Mourad.
