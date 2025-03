Região Sul deve ter temporais nesta sexta, 28, e sábado, 29 O Estado do Rio Grande do Sul está em alerta para temporais. Os acumulados de chuva podem chegar a 100 mm, as rajadas de vento, até... Revista Oeste|Do R7 28/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h46 ) twitter

Pedestres tentam se proteger de tempestade na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo | Foto: Edi Souza/Ato Press/Estadão Conteúdo

O Estado do Rio Grande do Sul está em alerta para temporais. Os acumulados de chuva podem chegar a 100 mm, as rajadas de vento, até 100 km/h, e há possibilidade de queda de granizo. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido para esta sexta-feira, 28, e se estende até as 10h deste sábado, 29.

