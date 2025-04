Região Sul tem alerta para chuvas fortes nesta quinta-feira, 10 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para os Estados do Sul: dois amarelos e um laranja. De... Revista Oeste|Do R7 10/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Região Sul tem alerta para chuvas fortes nesta quinta-feira, 10

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para os Estados do Sul: dois amarelos e um laranja. De acordo com as classificações de alerta do Inmet, o amarelo indica perigo em potencial e o laranja indica perigo.

Consulte no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para ler a matéria completa e ficar por dentro das previsões climáticas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Parceria com escolas privadas é ‘experiência’, diz secretário da cidade de São Paulo

São Paulo Futebol Clube encerra 2024 com dívida de quase R$ 1 bilhão

Polícia Civil faz maior operação contra braço financeiro do Comando Vermelho