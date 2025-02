Região Sul tem alerta para tempestades nesta quinta-feira, 27 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a região Sul do Brasil nesta quinta-feira, 27. A combinação... Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a região Sul do Brasil nesta quinta-feira, 27. A combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de tempestades em partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as tempestades previstas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Eletrobras: juiz liberou quase R$ 150 milhões em 38 minutos sem garantias, diz investigação

Entenda a tecnologia de construção do túnel entre Santos e Guarujá

Justiça do RJ aceita pedido de recuperação judicial do Vasco da Gama