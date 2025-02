Regiões Sudeste e Centro-Oeste devem enfrentar muita chuva; veja previsão Entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil devem enfrentar um aumento significativo... Revista Oeste|Do R7 23/01/2025 - 06h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 06h46 ) twitter

Potencial de chuva aumenta sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste na virada do mês de janeiro

Entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil devem enfrentar um aumento significativo no volume de chuva. De acordo com as previsões meteorológicas do site Meteored, espera-se que grandes volumes de precipitação ocorram nessas áreas.

Para mais detalhes sobre essa previsão e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

