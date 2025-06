Renault convoca proprietários do Duster para recall A Renault do Brasil abriu procedimento de recall para os proprietários do SUV Duster, fabricados de setembro a dezembro de 2024. A...

A Renault do Brasil abriu procedimento de recall para os proprietários do SUV Duster, fabricados de setembro a dezembro de 2024. A montadora alega que as unidades correm o risco de apresentar um problema no eixo traseiro direito, o que pode afetar gravemente a dirigibilidade do carro.

