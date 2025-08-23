Rio de Janeiro amplia lista de produtos permitidos em presídios
O governo do Rio de Janeiro mudou as regras de entrada de alimentos, materiais e objetos nos presídios do Estado. O pão francês, antes proibido, agora está autorizado com limite de seis unidades por interno. A mudança foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 21.
