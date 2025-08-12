Risco de geadas e contraste no clima marcam a semana no Brasil
O Brasil segue com a semana marcada principalmente por um cenário climático de extremos, em que a queda brusca de temperatura preocupa especialmente o Sul, sob risco de geadas. Ao mesmo tempo, o Centro-Oeste, parte do Norte e Nordeste enfrentam calor acima da média e tempo seco, e o Norte se prepara para chuvas intensas.
O Brasil segue com a semana marcada principalmente por um cenário climático de extremos, em que a queda brusca de temperatura preocupa especialmente o Sul, sob risco de geadas. Ao mesmo tempo, o Centro-Oeste, parte do Norte e Nordeste enfrentam calor acima da média e tempo seco, e o Norte se prepara para chuvas intensas.
