RJ: operação na Maré tem tiroteio e neutralização de chefe do tráfico; veja vídeos Na madrugada desta terça-feira, 13, uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), resultou na morte... Revista Oeste|Do R7 13/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h07 )

PM Rio

Na madrugada desta terça-feira, 13, uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), resultou na morte de Thiago da Silva Folly, conhecido como TH. Ele era um dos líderes do Terceiro Comando Puro.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

