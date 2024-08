Roraima: O Estado com a Maior Taxa de Fecundidade do Brasil Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) mostram que Roraima é o único estado brasileiro onde a média...

Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 17h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌