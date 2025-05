Roubo de celular: polícia identifica suspeito de latrocínio em Taguatinga (DF) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 21ª Delegacia, identificou Diego dos Reis Lobo, de 35 anos, como suspeito... Revista Oeste|Do R7 05/05/2025 - 15h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h01 ) twitter

Polícia divulga suspeito de latrocínio em Taguatinga_foto_divulgação_PCDF Revista Oeste - Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 21ª Delegacia, identificou Diego dos Reis Lobo, de 35 anos, como suspeito de envolvimento no latrocínio ocorrido no último domingo, 27, na QS 3 em Taguatinga.

Para mais detalhes sobre este caso e outros crimes na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

