RS: rios chegam ao nível de cota máxima, e famílias são levadas a abrigos O contínuo avanço das águas dos principais rios do Rio Grande do Sul (RS), provocado por chuvas intensas, levou centenas de moradores... Revista Oeste|Do R7 30/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nota: entulhos

O contínuo avanço das águas dos principais rios do Rio Grande do Sul (RS), provocado por chuvas intensas, levou centenas de moradores a buscarem abrigo em estruturas públicas neste domingo, 29. O fenômeno afetou diversas cidades, com registros de enchentes e remoção preventiva de famílias para locais seguros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre a situação crítica no Rio Grande do Sul.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Semana começa com declínio de temperatura; veja a previsão do tempo

Julho terá clima mais quente e chuvas irregulares no Brasil, diz Inmet

Compra de R$ 5 mil em cigarros? Polícia do RJ investiga golpes aplicados em turistas