Sabesp flagra ligação irregular de água em restaurantes da empresária Lilian Gonçalves

Dois restaurantes da empresária Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves e conhecida como a "Rainha da Noite Paulistana", foram flagrados com ligação irregular de água na Rua Canuto do Val, região central de São Paulo. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que equipes realizaram vistorias nesta quinta-feira, 20, em comércios com fornecimento de água cortado por dívidas para verificar possíveis consumos indevidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: