Sabesp recebe multa milionária por despejo de esgoto no Rio Pinheiros

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) multou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em R$ 22,7 milhões por causa do vazamento de esgoto no Rio Pinheiros. O incidente ocorreu na sexta-feira 1º, na capital paulista. A empresa pode recorrer da decisão.

