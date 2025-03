Saiba quando acidentes de avião são mais frequentes Nos primeiros meses de 2025, a aviação geral no Brasil, que inclui aeronaves privadas, táxi-aéreo, helicópteros, voos executivos e... Revista Oeste|Do R7 01/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h46 ) twitter

Nos primeiros meses de 2025, a aviação geral no Brasil, que inclui aeronaves privadas, táxi-aéreo, helicópteros, voos executivos e agrícolas, exceto aviação comercial e militar, registrou 32 acidentes até esta sexta-feira, 28. Desses, sete ocorreram durante o pouso, cinco no cruzeiro e oito na decolagem do avião.

Para entender melhor a situação e os dados sobre a segurança na aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

