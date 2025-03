Salles divulga discurso que não conseguiu concluir no Oscar O cineasta Walter Salles divulgou a íntegra do discurso que preparou para a cerimônia do Oscar, na noite do domingo 2. Ao receber... Revista Oeste|Do R7 04/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h07 ) twitter

Ainda Estou Aqui tem trilha com cantor acusado de assédio

O cineasta Walter Salles divulgou a íntegra do discurso que preparou para a cerimônia do Oscar, na noite do domingo 2.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e saiba mais sobre o discurso impactante de Salles.

