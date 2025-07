Santa Catarina restringe circulação de pitbulls e raças derivadas

Revista Oeste |Do R7

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), assinou um decreto que regulamenta a lei estadual nº 14.204, de 2007. O dispositivo impõe restrições principalmente à criação, comercialização e circulação de cães da raça pitbull e de outras dez variações genéticas no Estado. As regras estão no Diário Oficial.

