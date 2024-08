São Paulo: a cidade que supera 2,3 mil municípios em população Com o título de maior cidade do país, São Paulo abriga quase 12 milhões de moradores. É uma população superior à soma dos 2.375 menores... Revista Oeste|Do R7 30/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-