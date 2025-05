São Paulo abre licitação para revitalização do Parque Dom Pedro II Uma licitação promovida pela Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira, 27, determinará qual empresa assumirá a revitalização do Parque... Revista Oeste|Do R7 27/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h36 ) twitter

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

Uma licitação promovida pela Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira, 27, determinará qual empresa assumirá a revitalização do Parque Dom Pedro II, no centro da cidade. O projeto prevê investimento inicial de R$ 717 milhões, mas que pode superar os R$ 2,1 bilhões ao longo do contrato.

