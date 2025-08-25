São Paulo de Crespo renasce e logo pode pintar no top-3 do Brasileirão Quando Luis Zubeldía deixou o comando do São Paulo, muitos torcedores defenderam que o argentino precisava de mais tempo para mostrar...

Quando Luis Zubeldía deixou o comando do São Paulo, muitos torcedores defenderam que o argentino precisava de mais tempo para mostrar serviço. O argumento não era de todo equivocado. O risco de a diretoria contratar outro treinador sem brilho, para fazer apenas o trivial, era grande. Mas, depois de tantos equívocos, a aposta no retorno de Hernán Crespo revelou-se uma decisão acertada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades do futebol!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: