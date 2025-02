São Paulo e Rio de Janeiro batem recorde de calor As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro bateram recorde de calor na tarde desta segunda-feira, 17. De acordo com informações do Instituto...

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro bateram recorde de calor na tarde desta segunda-feira, 17. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paulista registrou máxima de 34,9ºC. No Rio, a temperatura atingiu a marca de 44ºC, — maior valor em dez anos — conforme o Alerta Rio.

Para mais detalhes sobre essa onda de calor e suas consequências, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: