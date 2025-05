São Paulo: Justiça determina suspensão imediata de serviço de transporte em motos A Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do serviço de transporte de passageiros por motos em São Paulo nesta segunda... Revista Oeste|Do R7 27/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do serviço de transporte de passageiros por motos em São Paulo nesta segunda-feira, 26. A Uber e a 99 ficam sujeitas ao pagamento de multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento. A nova decisão judicial é mais um desdobramento do imbróglio entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas de transporte por aplicativo.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Ciclone e ar polar trazem frio intenso nesta terça-feira, 27

INSS: ouça as ligações usadas pelos golpistas para ludibriar aposentados

Massa de ar polar provoca frio intenso e risco de neve no Sul