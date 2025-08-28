São Paulo lança mapa atualizado do metrô e trens metropolitanos; veja
O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos...
O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos. A imagem inclui as alterações desta semana em três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte em São Paulo!
