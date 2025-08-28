São Paulo lança mapa atualizado do metrô e trens metropolitanos; veja O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos... Revista Oeste|Do R7 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo mapa do metrô e trens metropolitanos de São Paulo Revista Oeste - Brasil

O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos. A imagem inclui as alterações desta semana em três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte em São Paulo!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Ex-padre condenado por estupro em Araras (SP) tem prisão definitiva decretada

Receita aponta Ribeirão Preto como ‘capital financeira’ do PCC

Brasil tem 4 municípios com menos de mil habitantes; confira