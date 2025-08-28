Logo R7.com
São Paulo lança mapa atualizado do metrô e trens metropolitanos; veja

O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos...

Novo mapa do metrô e trens metropolitanos de São Paulo Revista Oeste - Brasil

O Governo de São Paulo disponibilizou para download, nesta quinta-feira, 28, o mapa atualizado do metrô e dos trens metropolitanos. A imagem inclui as alterações desta semana em três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

