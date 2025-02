São Paulo: número de crianças que sabem ler no 2º ano do fundamental aumenta 57% O número de crianças que sabem ler adequadamente no 2º ano do ensino fundamental da rede pública de São Paulo cresceu 57% em 2024....

