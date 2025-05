Revista Oeste |Do R7

São Paulo registra mínima de 11°C e aciona plano emergencial contra o frio São Paulo registrou a menor temperatura do ano na manhã desta quinta-feira, 29. No Mirante de Santana, na zona norte da capital, os...

São Paulo registrou a menor temperatura do ano na manhã desta quinta-feira, 29. No Mirante de Santana, na zona norte da capital, os termômetros marcaram 12,4°C, conforme dados da Defesa Civil.

Para mais detalhes sobre as medidas emergenciais adotadas e a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: