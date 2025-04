São Paulo registra mínima histórica de latrocínios em fevereiro A quantidade de latrocínios no Estado de São Paulo registrou uma queda histórica em fevereiro. Foram dez casos no mês, seis a menos...

A quantidade de latrocínios no Estado de São Paulo registrou uma queda histórica em fevereiro. Foram dez casos no mês, seis a menos em relação ao mesmo período em 2024. É a primeira vez em 25 anos que o crime tem um índice menor ou igual a dez ocorrências no segundo mês do ano, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

