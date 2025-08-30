Logo R7.com
São Paulo registra queda histórica em latrocínios e roubos no ano

Revista Oeste|Do R7

Viatura da Polícia Civil de São Paulo | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

São Paulo registrou uma diminuição expressiva nos casos de latrocínio entre janeiro e julho deste ano, com um total 84 ocorrências. O número representa queda de 21,5% em relação ao mesmo período em 2024, quando foram notificadas 107 ocorrências, e configura o menor índice já registrado na série histórica do Estado.

