São Paulo registra queda histórica em latrocínios e roubos no ano
São Paulo registrou uma diminuição expressiva nos casos de latrocínio entre janeiro e julho deste ano, com um total 84 ocorrências...
São Paulo registrou uma diminuição expressiva nos casos de latrocínio entre janeiro e julho deste ano, com um total 84 ocorrências. O número representa queda de 21,5% em relação ao mesmo período em 2024, quando foram notificadas 107 ocorrências, e configura o menor índice já registrado na série histórica do Estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil
