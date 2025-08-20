Logo R7.com
São Paulo tem alerta para ciclone e veranico nesta semana

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para o Estado nesta semana. Um ciclone extratropical que se formou no Sul do país entre...

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para o Estado nesta semana. Um ciclone extratropical que se formou no Sul do país entre esta terça-feira, 19, e a quarta-feira 20 promete intensificar os ventos em todas as regiões paulistas, seguido por um fenômeno chamado "veranico".

