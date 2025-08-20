São Paulo tem alerta para ciclone e veranico nesta semana
A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para o Estado nesta semana. Um ciclone extratropical que se formou no Sul do país entre...
A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para o Estado nesta semana. Um ciclone extratropical que se formou no Sul do país entre esta terça-feira, 19, e a quarta-feira 20 promete intensificar os ventos em todas as regiões paulistas, seguido por um fenômeno chamado "veranico".
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta e suas consequências!
