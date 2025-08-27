Logo R7.com
SC: Justiça recua e prende homem que guardava 200 kg de cocaína

Depois de libertar um homem detido com 200 quilos de cocaína, a Justiça de Santa Catarina voltou atrás e determinou sua prisão preventiva...

Revista Oeste|Do R7

Droga interceptada pela FAB no domingo Revista Oeste - Brasil

Depois de libertar um homem detido com 200 quilos de cocaína, a Justiça de Santa Catarina voltou atrás e determinou sua prisão preventiva na quarta-feira 21, depois recurso do Ministério Público. A 8ª Promotoria contestou a decisão inicial e pediu a revogação da soltura. O episódio se assemelha a um caso também recente, registrado em São Paulo.

