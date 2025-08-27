SC: Justiça recua e prende homem que guardava 200 kg de cocaína Depois de libertar um homem detido com 200 quilos de cocaína, a Justiça de Santa Catarina voltou atrás e determinou sua prisão preventiva... Revista Oeste|Do R7 27/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Droga interceptada pela FAB no domingo Revista Oeste - Brasil

Depois de libertar um homem detido com 200 quilos de cocaína, a Justiça de Santa Catarina voltou atrás e determinou sua prisão preventiva na quarta-feira 21, depois recurso do Ministério Público. A 8ª Promotoria contestou a decisão inicial e pediu a revogação da soltura. O episódio se assemelha a um caso também recente, registrado em São Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Sudeste pode ter queda de granizo nesta quarta-feira, 27

PGR arquiva pedido de investigação sobre atuação de Gilmar na CBF

Nova fase de operação da PF mira fraudes em precatórios na Caixa