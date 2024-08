Seca severa atinge 16 estados brasileiros

Uma massa de ar seco está estacionada sobre grande parte do Brasil e deve se intensificar nos próximos dias, conforme informado pelo MetSul Meteorologia. A umidade relativa do ar está atingindo níveis semelhantes aos dos desertos do Atacama, na América do Sul, e Saara, na África.

