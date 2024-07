Secretário de Gramado destaca importância do turismo na reconstrução do Rio Grande do Sul 'Vamos voltar a vender o Natal Luz para todas as regiões', afirma Ricardo Bertolucci. A declaração ressalta a relevância do turismo...

Revista Oeste|Do R7 17/07/2024 - 17h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌