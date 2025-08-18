Segurança é preso por tentar vender imagens de explosão em fábrica no Paraná Um segurança terceirizado de 27 anos foi preso por suspeita de tentar vender imagens da explosão que matou nove pessoas em uma fábrica...

Um segurança terceirizado de 27 anos foi preso por suspeita de tentar vender imagens da explosão que matou nove pessoas em uma fábrica de Quatro Barras, no Paraná. As imagens eram do circuito de monitoramento da empresa Enaex Brasil. O homem tinha acesso às câmeras por ser funcionário de uma prestadora de serviços.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: