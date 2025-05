Semana com tempo seco no Sudeste e chuvas intensas no Norte e Sul do país A semana que vai até 12 de maio deve registrar tempo seco e estável principalmente na maior parte da Região Sudeste. Conforme o Instituto...

Revista Oeste|Do R7 07/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share