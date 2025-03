Semana começa com alerta de chuvas intensas; veja a previsão do tempo Os próximos dias terão um padrão climático semelhante ao das últimas semanas, com chuva ocorrendo em grande parte do país. Em muitas... Revista Oeste|Do R7 17/03/2025 - 06h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 06h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de SC também alertou sobre possíveis tempestades | Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Os próximos dias terão um padrão climático semelhante ao das últimas semanas, com chuva ocorrendo em grande parte do país. Em muitas regiões, as precipitações se apresentarão na forma de pancadas isoladas e tempestades pontuais. No entanto, o extremo norte e parte do Sudeste exigem atenção especial, pois há previsão de chuvas intensas, que podem acumular mais de 150 mm até a sexta-feira 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Comando Vermelho amplia proibição de carros de aplicativo em áreas do Rio de Janeiro

Polícia do Paraná resgata mulher mantida em cárcere privado pelo marido havia 8 anos

Cidade brasileira é destaque entre os 10 destinos turísticos em alta