Semana começa com calor e tempo seco na maior parte do Brasil

Calor intenso e tempo seco vão marcar os próximos dias em diversas regiões do Brasil, com previsão de temperaturas que podem chegar...

Revista Oeste|Do R7

Mapa do Inmet mostra como fica o tempo no país na tarde desta segunda-feira, 18 de agosto; nas áreas verdes, há previsão de chuva; nas claras, o tempo fica seco | Foto: Reprod Revista Oeste - Brasil

Calor intenso e tempo seco vão marcar os próximos dias em diversas regiões do Brasil, com previsão de temperaturas que podem chegar a 40°C em alguns pontos, no período da tarde, de acordo com dados meteorológicos do Climatempo e do Instituto Brasileiro de Meteorologia (Inmet).

