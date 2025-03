Semana começa com chuvas intensas em várias regiões do país O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 10, alertas para a possibilidade de chuvas intensas em várias... Revista Oeste|Do R7 10/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h47 ) twitter

De acordo com o site Meteored, as temperaturas no Brasil começam a diminuir nesta segunda-feira | Foto: Wirestock/Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 10, alertas para a possibilidade de chuvas intensas em várias regiões do país. As áreas sob aviso laranja, que indica perigo, são Ceará, leste do Maranhão, norte do Piauí, extremo oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, além de partes do Amapá, Acre e Amazonas.

