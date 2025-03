Semana começa com previsão de tempestade, chuvas intensas e declínio de temperatura Estão em vigor na manhã desta segunda-feira, 10, sete alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para chuvas, tempestade... Revista Oeste|Do R7 10/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estão em vigor na manhã desta segunda-feira, 10, sete alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para chuvas, tempestade e frio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as condições climáticas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Incêndio atinge casas na região da cracolândia, no centro de São Paulo

Frei Gilson é criticado por live e recebe apoio

Desabamento de casarão interdita avenida na Lapa, no Rio de Janeiro; vídeo