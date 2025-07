Semana começa com tempo firme em boa parte do Brasil; confira a previsão A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira, 14, indica tempo firme — ou seja, sem chuvas... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 06h40 (Atualizado em 14/07/2025 - 06h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

previsão do tempo - manhã - 14072025 Revista Oeste - Brasil

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira, 14, indica tempo firme — ou seja, sem chuvas — em boa parte do país. Essa condição climática se dará, sobretudo, nas capitais estaduais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente na BR-040

Taurus recebe multa de R$ 25 milhões

‘Juízes secretos’ julgam facções em SC com voz e rosto alterados