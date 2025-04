Revista Oeste |Do R7

Sequestrada, mulher participa de audiência sob ameaça de agressor Uma audiência virtual para analisar um caso de violência doméstica revelou, em tempo real, que a vítima participava do processo mediante...

Uma audiência virtual para analisar um caso de violência doméstica revelou, em tempo real, que a vítima participava do processo mediante coação por parte do próprio agressor que estava sendo denunciado. A mulher estava dentro de um carro, mantida sob ameaça do homem, que, conforme ordem judicial, deveria estar distante dela.

Para saber mais sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: