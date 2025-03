Sequestro em estacionamento: Justiça manda Carrefour indenizar vítima

Revista Oeste |Do R7

O Carrefour terá de indenizar em R$ 28,5 mil uma mulher que foi vítima de sequestro-relâmpago no estacionamento de uma loja da rede de supermercados no bairro de Perus, zona norte de São Paulo. O caso ocorreu em maio de 2022. A decisão em segunda instância da 36ª Câmara de Direito Privado, do último dia 14 de fevereiro, manteve a condenação inicial. Cabe recurso da decisão.

